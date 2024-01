– A feltárás közben kiderült, hogy az egyik falnak volt egy kis kiomlása, ami úgy tűnt, hogy egy üregbe vezet. Az első ilyen feltárt üreg példájából kiindulva tudtuk, hogy biztosítás nélkül nem megyünk be – mesélt a feltárás kezdetéről az intézmény vezetője. Ekkor hívták újra segítségül a Tatabányai 4x4-es Terepjárós és Önkéntes Tűzoltókat, akik már az első feltárásnál is nagy segítségére voltak a múzeumnak.

– Először azt néztük meg, hogy egyáltalán lehet-e közlekedni a járatban, vagy egyáltalán mi található odalent. Le tudunk-e menni többen is. Végül a megfelelő biztonsági intézkedések után, illetve védőfelszerelésben néhány bajtárssal lementünk. Végig jártuk ezt az új alagutat mind a két irányba. Ezután jött le velünk egy statikus szakember, aki megnézte, hogy alkalmas-e arra ez a járat, hogy ott közlekedjünk benne. Csak ezek után vittük le a régész kollégákat, illetve készítettünk róla felvételeket – mesélte Willand Péter, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, aki már az első rejtélyes folyosó feltárásban is segédkezett. Az önkéntes tűzoltó a második járatról azt is elárulta, hogy sokkal nagyobb volt, mint az első.