Most az Országos Mentőszolgálat megosztott pár olyan megdöbbentő történetet, amelyet ha nem olvasol el, te sem hiszed el. Mint a mentősök a bejegyzésükben írták, az indokolatlan hívások művészei idén sem lazsálnak. A következő sorok egészen megdöbbentőek lesznek.

A mentősök pár napja utasították el annak a fiatal nőnek a kérését, aki azért kért segítséget, mert az új cipője sarka feltörte a lábát és állítása szerint már nem tudott továbbmenni. De arra is volt példa a az elmúlt hónapban, hogy bedugult fül, vagy éppen fogfájás miatt gondolták riasztani a mentőket és olyan is előfordult, hogy egy felnőtt férfi azért kért segítséget az életmentőktől, mert nem tudta eltávolítani az orrába dugott gumicukrot. Hozzátették, idén már próbáltak mentőt hívni begyulladt körömhöz, szűnni nem akaró viszketéshez vagy éppen háziállathoz is.

Az ehhez hasonló és más egyéb megtévesztő hívások más ténylegesen beteg ember életét veszélyeztetik. Kiemelték, ha baj van, bárki forduljon bizalommal a mentősökhöz, de tényleg csak akkor, ha baj van.