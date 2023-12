Az élelmiszergyűjtést több nagyobb cég is segíti, támogatja, így több ezer csomagot tudnak összeállítani, s juttatják el a rászorulókhoz. Kiemelte: az általuk fenntartott intézményekben élők is rendszeresen kapnak támogatásokat, tartós élelmiszereket ilyenkor. Meleg ételt is osztanak decemberben, az ünnep közeledtével többször.

Több nagyobb eseményen is részt vesznek, s teszik adományokkal szebbé az ünnepet. Gyerekeknek Mikulás csomagokat és családoknak tartós élelmiszereket osztanak ki. Emellett több alapszervezet indított el cipősdoboz akciót is. Az adományokkal kapcsolatos felajánlásokat a 34/310-318-as számon várják, valamint a vármegyei vöröskereszt közösségi oldalán. A Vöröskereszt szervezetének tagjai és több száz önkéntes dolgozik azon, hogy több családnak szebb, tartalmasabb legyen az ünnep.

