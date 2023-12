Popovics György ismertette, hogy 727 millió forintnyi támogatás érkezett Dorogra a TOP keretében. A TOP Pluszban is a vármegyei önkormányzat koordinálja a projekteket és Dorog esetében az új európai uniós fejlesztési ciklusban is sikerült meghaladni a 700 milliós támogatási összeget. Tapasztalta, hogy már az első napon nagy érdeklődés mutatkozik a piac iránt, ennek kapcsán pedig megjegyezte: igyekeznek a helyi igényeket kielégítő projekteket támogatni és úgy véli, hogy az új dorogi létesítményt is a közösség javát fogja szolgálni.

Erős Gábor képviselőként arra törekszik, hogy Esztergom mellett a környék települései is egyaránt megvalósíthassák a fejlesztéseket. Úgy véli, hogy Dorog fejlődése töretlen, mindez dr. Tittmann János mellett Popovics Györgynek és a sikeres együttműködésüknek is köszönhető. Végül azt kívánta, hogy minél többen látogassák a piacot.

A beszédeket követően Popovics György, dr. Tittmann János és Erős Gábor leleplezte az „Ötház Piac” feliratú táblát, ugyanis a városrész múltjából adódóan hivatalosan ezt a nevet kapta a Mária utcai létesítmény.

Turisztikai fejlesztések is lesznek

Dr. Tittmann János bejelentette, hogy a TOP Plusz keretében a városi zöld infrastruktúra fejlesztésére 500 millió forintnyi támogatást, míg a kálvária aknatornyának kilátóvá való átépítésére 270 millió forint támogatást nyertek. Előbbi esetében zajlik a tervezés, a turisztikai fejlesztés kapcsán pedig már lezajlott a közbeszerzés. Popovics György ismertette, hogy a vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy Annavölggyel, Bajóttal, Csolnokkal, Doroggal, Sárisáppal és Tokoddal közösen be fognak adni egy 500 millió forintos közös projektet az egykori homokvasút nyomvonalának turisztikai célú fejlesztésére, ami a kilátó mellett a jövőben szintén igazi látványosság lehet.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.