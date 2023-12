A szilveszterhez és az újévhez sok babona kötődik, a jövendőt is sokan próbálják megjósolni a horoszkópok alapján. Ehhez csatlakoztak most a tűzoltók is. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán horoszkópok segítségével adnak tűzmegelőzési tanácsokat szilveszter éjszakájára. A vicces összefoglaló számunkra is hasznos lehet, hiszen vármegyénkben is gyakran fordulnak elő balesetek ebben az időszakban. Erről nemrég egy podcastben is beszélgettünk, hogy pontosan mire kell és érdemes odafigyelni.