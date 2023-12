Egy kis tippet adunk az év utolsó napjára Tóth Tivadar séf segítségével. Fogadalmak? Újévi lencse? Az újítások is szóba kerülnek a hagyományok mellett. E kapcsán pedig az is szóba kerül, miért is jelképezi számunkra a gazdagságot a lencse.

De egy biztos, ahogy Tivadar is kiemelte, a család és a barátok adják az igazi boldogságot és szerencsét!

