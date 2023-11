Az általános költségemelkedés és hatékonyságcsökkenés kompenzálásához a fuvarozók – ebben az egyébként recessziós környezetben – nem tudták áthárítani a rájuk nehezedő drágulást. Leegyszerűsítve a dolgot, és stílszerűen fogalmazva, lejtőre került a fuvarozás. Azaz a szállítási ágazatban továbbra is alacsony rendelésállománnyal, de emelkedő költségekkel kell számolni a vállalkozóknak. És most még csak erről az esztendőről beszéltünk. Mi várható a következő évben?

Az elemzők szerint, jövőre brutális, akár negyven-ötvenszázalékos drágulás is előfordulhat kis hazánkban, az úgynevezett használatarányos útdíj esetében, és jelentősen emelkedik majd a gázolaj jövedéki adója. Könnyen elképzelhető, hogy ez lesz a közúti fuvarozásnak „bevitt” kegyelemdöfés… Mert már így is sokan – a remélt talpon maradás reményében – az egy évtizeddel ezelőtt is alacsonynak számító szállítási áron kínálják fuvarszolgáltatásaikat. Persze időközben tönkremennek, de mást kizárnak a piacról.

Ám van ennél egy sokkal hagyományosabb, amolyan igazi magyaros megoldás is, az áremelés, pontosabban a fuvardíjak növelése… Ezt pedig mindannyian tudjuk, mivel jár, mint ahogy azt, hogy fuvarozni is muszáj...