Minden helybélit vár az éves közmeghallgatásra november 9-én, azaz csütörtökön 17 órától a polgármesteri hivatal közgyűlési termében Szücsné Posztovics Ilona polgármester. Ígérete szerint az összes képviselő ott lesz, így nekik kérdések is feltehetők a fórumon a városrészeket érintő ügyekről. A polgármester témákat is ajánlott a közgyűlésen megjelenők számára.

Ezek közül az egyik az ellenzéki vezetésű városokban jóval a jövő évi helyhatósági választások előtt kampánytémává váló akkumulátorgyártás kérdése. Mint megírtuk: Szegeden már rendeletet is elfogadtak arról, hogy nem épülhet ilyen üzem, de Oroszlányban is tartottak a Jobbik vezetésével ellenzéki fórumot. Ezen elhangzott, hogy biztosan azért épülnek munkásszállók, mert akkumulátorgyárat akarnak létesíteni a városban. Ácson az LMP és a Momentum országos politikusai is megjelentek a tervezett katódüzemmel kapcsolatos fórumon. A közelmúltban tartott tatabányai közgyűlésen a polgármester elmondta, hogy egy akkumulátoripari beruházásban gondolkodó befektető kereste meg az önkormányzatot, akinek kilétét azonban többször kérdésre sem árulta el.