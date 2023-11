Mára a Magyary Zoltán Művelődési Központ állapota annyira leromlott, hogy a városi könyvtár költöztetése elengedhetetlen. Az új könyvtár hasznos alapterülete a jelenlegi 715 négyzetméterről 1141 négyzetméterre nő a fejlesztésnek köszönhetően. A tudásközpont foglalja majd magába a közösségi felsőoktatási képzési központot is, aminek a fő része a Piarista rendházban van, továbbá a továbbképző központot is, ami mindkét helyszínen fog működni. Itt is lesznek majd továbbképzések.