Az épülő tudásközpont közepén állva elsőre nehéz elképzelni, hogy fog kinézni majd az új könyvtár. A kivitelezést végző cég szakembere lelkesen mutatja, hogy a lépcső mellett lesz a lift, az emeleten, a karzaton kap majd helyet a gyerek részleg. Elkísértük a város vezetőit a Magyary Zoltán Tudásközpont bejárására, hogy ti is láttástok, mi készül odabent.

– A legfőbb célunk most, hogy beázás-mentessé tegyük az épületet, ez május hónapban meg is fog történni. Készül a teljes szigetelés, de dolgozunk a homlokzati szigetelésen is. Az épületen belül a kőműves munkák vannak soron. Bekerülnek a műanyag nyílászárók, illetve gépészeti alapszerelések folynak, ez vizet, csatornát, villanyt, fűtést jelent. A gipszkarton falak is készülnek, és remélhetőleg a külső munkák teljesen befejeződnek hamarosan, hogy be tudjuk zárni az épületet, és már csak belső munkákat kelljen végeznünk – sorolta a kivitelezés részleteit a szakember Michl József polgármesternek, aki arra volt kíváncsi, hogy tartható-e az októberi átadás.

A városvezető elmondta, azt szeretnék, ha az idei fűtési szezonban a könyvtár már beköltözhetne az új helyére. Ezért célozták meg októbert az épület átadására.

– Úgy döntöttünk, hogy egy új helyet szentelünk a könyvtárnak, szó szerint. Azt szerettük volna, hogy ez a kulturális és közgyűjteményi feladatot ellátó intézmény méltó helyre költözhessen. Ezért az Ady Endre úton, a volt Tiszti Klub helyén hozzuk létre Tata új tudásközpontját.

Magyary Zoltánról fogunk elnevezni. A nevet így visszük át

– mondta a polgármester, hozzátéve, a tudásközpontban működik majd a könyvtár is.

– Ez a tudásközpont foglalja majd magába a közösségi felsőoktatási képzési központot is, aminek a fő része a Piarista rendházban van. Illetve a továbbképző központot is, ami mindkét helyszínen fog működni. Itt is lesznek majd továbbképzések. Alapjában az épület legnagyobb részét a könyvtár és az olvasóterem foglalja majd el – mutatta Michl József az épület különböző részeit.

Kényszer szülte a költözést A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárat 1949-ben alapították, 1961 decemberében a művelődési központ épületébe költözött. Itt mintegy 440 négyzetméter alapterületen egy korszerűen felszerelt felnőtt könyvtár és egy 90 négyzetméteres, 11 ezer kötetes gyermekrészleg várta az olvasókat. Önálló gyerekkönyvtár 1995-ben került ugyanebbe az épületbe.

Mára a Magyary Zoltán Művelődési Központ állapota annyira leromlott, hogy a városi könyvtár költöztetése elengedhetetlen. Az új könyvtár hasznos alapterülete a jelenlegi 715 négyzetméterről 1141 négyzetméterre nő a fejlesztésnek köszönhetően.

A városvezető elmondta azt is, hogy a mozgássérültekre, a nehezen mozgókra is gondoltak, ők lifttel tudnak majd felmenni a karzatra. A kismamák, kisgyerekesek az emeleten kapnak helyet, ahol egy játszóház is lesz egy közösségi teremmel együtt. De lesz egy külön helytörténeti kutatóműhely is, ahol a helytörténeti gyűjtemény kap majd helyet.

Minden olyat őrizni fog ez az épület, ami a mai modern világban, mai gondolkodásban a tudásközpontot jelentheti

– mondta Michl József, hozzátéve, hogy az Ady Endre utca felőli oldalon, a valamikori étterem részben működik majd a tudásközpontnak az a része, ahol olyan vállalkozók találhatnak maguknak munkahelyet, akiknek nem kell külön iroda. Itt bérelhetnek majd egy íróasztalt, a hozzájuk tartozó infrastruktúrát pedig használhatják a munkájuk során, fogadni tudják a vendégeiket, munkatársaikat.

–Ezzel olyan lehetőséget biztosítunk itt a városközpontban, ami a kezdő kicsi vagy az egyszemélyes vállalkozásokat segíti. Így a tudás, a munka, a fejlesztések gondolata is összekapcsolódik. A fejlesztésnek reményeim szerint őszre lesz vége. A nyár folyamán a homlokzat is elkészül, így vissza tudjuk adni az utcát a helyieknek – foglalta össze a polgármester, hozzátéve, hogy