Az biztos, hogy a naszályiak minden jó kis mókában benne vannak. Alig pár hete számoltunk be arról, hogy különleges, kreatív és igazán hatalmas térjelenetek lepték el a falut. A kreatív alkotásoknak csodájára jártak a környékbeliek is, az átutazók pedig szívesen megálltak, hogy közelebbről is megnézzék és fotózkodjanak a bábukkal.

A település közösségi oldalán számoltak be arról, hogy most újabb bolondozásra invitálták a helyieket: Kisariné Somogyi Orsolya ötletére megrendezték az első halloweeni cukorkagyűjtést. Gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen bújtak jelmezbe, hogy végigjárják a települést, megállva azoknál a házaknál, ahol cukorkát ígértek az ijesztgetésért.