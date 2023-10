Ne utazzanak megszokásból!

Az 1-es fővonalat érintő gigaberuházás azonban érint több vonalat is. Mivel elnémultak a sínek Biatorbágy és Szárliget között, így a teherszállítást is át kellett szervezni, amely a vasúttársaság más vonalain is érinti a személyszállítást. A Székesfehérvár és Komárom közötti szakaszra terelik a tehervonatokat, a megnövekedett forgalom miatt azonban ezen a szakaszon is vonatpótló autóbuszok közlekednek.

Az interneten több olyan csoport is alakult, amelyek segíteni szeretnének a kialakult helyzeten, vagy éppen kiváló üzleti lehetőséget látnak a kialakult helyzetben. Telekocsi közösségi oldalak működnek, ahol csatlakozni lehet egy-egy autóshoz. Az oszkar.com is próbál erre ráerősíteni, persze ez a webhely már hosszú évek óta működik.

Bárhogyan is, a lényeg: senki se utazzon megszokásból. A vasúti felújítás ugyanis szinte minden vonalra van valamilyen hatással. Utazás előtt tájékozódjanak.