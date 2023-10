Most a tatabányai önkormányzat közleményében arról számolt be, hogy ez a változás a városban is nagy forgalomkorlátozást fog eredményezni. Mint írták, ebben az időszakban Tatabányáról, a Jedlik Ányos út mindkét oldalról vonatpótló autóbuszok fognak indulni, emiatt a Konzum épülete mögötti szakaszon mindkét irányból tilos lesz a behajtás. Ez alól csak a vonatpótló autóbuszok és a taxik képeznek kivételt. Az új, ideiglenes megállóhely a Konzum épülete mögött lesz kialakítva.

A Köztársaság út felől a Jedlik Ányos úton, a Konzum melletti „P+R”-ként működő (Roxxy Music Café melletti) parkolóhelyig lehet majd közlekedni, illetve itt lehet majd parkolni, azonban a Mozdony út felől (Vértes Center irányából) nem lehet behajtani a Jedlik Ányos útra. A Jedlik Ányos út forgalom számára megmaradt szakaszán tilos lesz a megállás.

Hozzátették, hogy a teljes vasúti vágányzár és a megnövekedett vonatpótló autóbuszok száma miatt a Győri úton, a KONZUM épülete melletti szakaszon is kijelölésre kerül egy új vonatpótló autóbusz megállóhely, ahol az IC pótló autóbuszról történő leszállás lesz biztosítva, így ezen a szakaszon a Győri úti párhuzamos parkolóhelyek ideiglenesen megszűnnek.