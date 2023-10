Azonban ezek csak a látható munkák voltak. Számtalan olyan problémát is meg kellett oldaniuk, amikre egyáltalán nem számítottak.

– Első megdöbbenésünk az volt, hogy az épület homlokzatán, a nyílászárók felett futott végig egy gázvezeték, amiből többek között a park többi fogyasztói is kapták a gázt. Így első lépésben megterveztettük és engedélyeztettük ennek a gázvezetéknek a kiváltását, ami hosszú hónapokig tartott. Addig nem is tudtuk elkezdeni a homlokzati munkákat. Közben magunk lecsatlakoztunk a gázhálózatról – kezdte a felújítás első teendőivel Essősy Ákos, aki elárulta, hogy bár maga a sörkert a hatvanas években épült, mivel a történeti kert (Angolkert) területén van, minden tervezett változtatást egyeztetni kellett nemcsak a várossal, de az építésügyi és örökségvédelmi hivatallal is. Ami szintén hosszú időt vett igénybe. Illetve a sörkerthez tartozó terület gondozását és jövőbeni elrendezését is külön meg kellett terveztetni.