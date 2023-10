Csákvári Péter a Tiny Wasteland megalapítójaként több nemzetközi elismerésben is részesült, olyan brandekkel dolgozik itthon, mint a Pöttyös Túró Rudi, de a Vöröskereszt egyik véradó kampányában is a Tiny Wasteland világa tűnik fel. Fotói gyakran sötét humorral mutatják be a társadalom elgondolkodtató jelenségeit.

Népszerűsége akkor kapott nagy lendületet, amikor 2017-ben egyből a harmadik helyen végzett a Sony World Photography Awards-on. Hamarosan a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, Kínában és Londonban rendezhetett kiállítást. Emellett a Tiny Wasteland, mint a legtöbb kreatív, Instagram-kompatibilis tevékenység, remekül monetizálható (pénzzé változtatható), rendszeresen kap megkereséseket.