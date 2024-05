A komáromiak továbbra is őrzik idei veretlenségüket az NB3-ban, a legutóbbi fordulóban ráadásul magabiztos győzelmet tudtak aratni a jó erőkből álló Gyirmót II. ellen három döntetlent követően. Talán az egyik legnehezebb találkozójuk következik a bajnoki címre is esélyes Bicske otthonában. Egy pontszerzéssel (vagy győzelemmel) a bicskeieket kihúznák az aranyéremért zajló versenyfutásból. Egy ilyen kimenetelnek egészen biztosan örülnének a tatabányai szurkolók is.

NB3-as gólöröm komáromi módra

Forrás: Facebook/Komárom VSE

Korábban a vármegye másik csapata, a Dorogi FC már megmutatta, hogyan lehet legyőzni a Bicskét a saját pályáján, szó nincs tehát lehetetlen küldetésről. A Komárom csapata jelenleg az ötödik helyen tanyázik, de ennél jobb helyezést már biztosan nem érhetnek el a szezon zárultával, az előttük álló III. Ker. TVE tizenkét pontra van tőlük.