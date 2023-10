A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola közösségi oldalán számolt be arról, hogy idén a gyerekek kívánságára Halloween bulit rendeztek az iskolában. Nagy örömükre sokan be is öltöztek erre az alkalomra. Mint írták: a héten a Szülői Munkaközösség jóvoltából minden osztály kapott 2-2 tököt, amit saját ötletek alapján díszíthettek, faraghattak.