A honvedelem.hu készített interjút Károlyi Balázs törzsőrmesterrel, aki többek között a tatai gasztrófesztivál menüjét is összeállította.

Mint írták: Balázs 2004-ben lépett be a seregbe, azóta különböző lövészbeosztásokban több missziót megjárt. 2018 óta vezeti az MH Klapka György 1. Páncélosdandár étkezdéjét. Szeptemberben csapatával egy gasztro-fesztiválon díjnyertes ételekkel állt elő. A tatai dandár tavaly vett részt először a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület (SVÉT) gasztro-fesztiválján. Már akkor is hatalmas sikert értek el. Idén 1500 adag, háromfogásos menüt készítettek a katonák az esemény két napja alatt, amivel a rangos második helyet szerezték meg.

– Idén a mangalicáé volt a főszerep, így az a mi menü összeállításunkban is szerepelt.

A menüsor a következő volt: Jókai-palacsinta sonka- és kolbásztöltelékkel, mustáros tejhabbal; mangalicagulyás házi, hajtogatott tepertős pogácsával és krumplinudli szőlő- és szilvahabbal.

A mangalicagulyás a közönségszavazatok alapján második helyezést ért el. Nem csak erre, de arra is rendkívül büszkék vagyunk, hogy ezeket a fogásokat tábori körülmények között, 2015 mintájú mozgókonyhában, a helyszínen készítettük el – árulta el a menüt a katonaszakács, aki nagyon örült a kóstolók pozitív visszajelzéseinek.

Elképesztő látványt nyújtott a Jókai-palacsinta

Forrás: honvedelem.hu

– Rendkívül pozitív véleményeket kaptunk. Nem mondom, hogy nem dagadt a mellünk annak láttán, hogy folyamatosan sor állt a standunk előtt. Dicsértek minket, szájról szájra járt a hírünk, és a vendéglátós kollégák is jöttek hozzánk fogyasztani. Velünk szemben volt a két Michelin-csillagos Platán Gourmet Étterem standja. Zseniális menüsorral készültek ők is. Hozzájuk képest viszonylag egyszerűnek tűnő menüsorral álltunk elő, de nekünk figyelembe kellett vennünk a tömegétkeztetésnek az alapvető szabályait, hogy folyamatosan azt a mennyiséget és minőséget tudjuk produkálni, amire szükség van. Ezt mi kiválóan teljesítettük. Nagyon büszke vagyok a csapatomra – emelte ki társait a törzsőrmester, aki elárulta azt is, hogy milyen tradicionális katonaételek vannak.

A kóstolók is imádták a tatai dandár menüsorát

Forrás: honvedelem.hu