Vonattal szállni élvezet

A tömegközlekedési eszközök közül mindig is a vonatok voltak a kedvenceim. Sokkal tágasabbak a buszoknál, kényelmesebbek, akár internetezni is lehet rajtuk, vagy éppen a telefonunkat, laptopunkat is feltölthetjük utazás közben.

Persze ezek a „kiváltságok” nem mindegyik viszonylaton érhetők el, vármegyénkben is vannak olyan mellékvonalak, ahol még a régi motorvonatok közlekednek. Utóbbiak kicsit elavultak, de legalább vannak, így alternatívát nyújtanak az egyre magasabbra kúszó üzemanyagárak mellett is. Mert bár nem mindenhová vezet el a vasút, de ha mondjuk Esztergom térségéből szeretnénk Budapestre eljutni, akkor a vonat fényévekkel a többi utazási mód előtt jár, nem beszélve arról, hogy anyagilag is jobban járhatunk. Még egyetemistaként a téli vizsgaidőszakban egyszer bevállaltam, hogy autóval megyek el az egyik péntek reggel 8 órási vizsgára. Ám közismert, hogy Pilisvörösvár térségében már hajnalban olyannyira bedugul a 10-es út, hogy az ember minimum megőszül, míg elér a főváros szívébe, rosszabb esetben vérnyomáscsökkentő gyógyszert is be kell vennie. Az egyszeri próbálkozást nem követte több vakmerő kísérlet – igen, a forgalmi okok miatt majdnem lemaradtam a vizsgáról – így a továbbiakban maradt az általában kiszámíthatóbb vasút, és a többszöri átszállás. Talán idővel azt is megéljük, hogy a közutakon megszűnik a dugó és mindenki vonatra száll. Sokaknak rendbe jönne az egészsége.



