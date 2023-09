A rendőrség standjánál többek között megtudtuk, hogy a járőrökön, a határvadászokon és az iskolaőrökön kívül olyanok jelentkezését is várják, akik nem szeretnének egyenruhába bújni, hanem munkavállalóként segítenék a rendőrség működését.

Péter és Ibolya, az egyik vármegyei gyorsétterem képviselői pedig elmondták, hogy kifejezetten pályakezdőket, illetve végzős diákokat keresnek, akiknek a minimálbér feletti bérezést kínálnak. Elárulták, hogy ők már több mint 25 éve dolgoznak a cégnél és egykor szintén fiatal pályakezdőként kezdték a pult mögött, most pedig már az egész étterem vezetéséért felelnek. Mint mondták, rengeteg juttatással és különböző bónuszokkal várják a jelentkezőket.

Jó ismerkedési lehetőség

Az eseményen részt vett Dr. Kancz Csaba főispán, aki megnyitójában elmondta, hogy a vármegyében szerencsére kevés a munkanélkülieknek a száma, de az állásbörzén nem csak számukra kínáltak munkát a cégek. Olyan érdeklődők is vannak, akik valamilyen okból munkahelyet szeretnének váltani, ők is találhattak maguknak megfelelő lehetőséget. Zölde Mónika, a vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője elmondta, hogy az állásbörze célja, hogy a cégek és a munkavállalók megismerkedjenek egymás elvárásaival és lehetőségeivel. Mint mondta: a rendezvény már akkor elérte a célját, ha páran úgy távoznak, hogy megfelelő munkahelyet találtak maguknak, illetve a cégeknek sikerül pár üres pozíciót betölteniük.

Az álláskeresők is több okból és céllal érkeztek a rendezvényre: voltak, akik pályakezdőként keresték első munkahelyüket, más munkanélküliként szeretett volna megélhetést találni, akadt, aki kisgyerekkel érkezett, mert szeretne újra visszatérni a munkába, illetve többen jobb bérezésű pozíció reményében látogattak ki az állásbörzére.

Kiss Imréné Piroska már nyugdíjas, de nem szereti a tétlenséget. Szeretné hasznosnak érezni magát és persze a nyugdíját is kiegészíteni egy kicsit. Mint mondta, főleg 4 órás, könnyebb munkát keres, hogy még az unokáira is maradjon ideje. Azzal a reménnyel ment el az állásbörzére, hogy a sok cég között ő is talál magának megfelelőt.

Takács Gábor az idei tanévben fog végezni az iskolában, de szeretne már most megismerkedni a lehetőségekkel. Főleg a rendvédelem érdekli, de még nem döntött a katasztrófavédelem és a rendőrség között.