A szeptember 28-i előterjesztésben szerepel, hogy „Előreláthatólag a jövő évben önkormányzatunk pénzügyi lehetőségei a bezáráskori helyzethez képest kedvezőbbek lesznek, így a képviselő-testület pozitív döntése esetén a város ezen igen kedvelt létesítménye jelenlegi tudásunk szerint újranyitható”.

A Víztorony Rádió információi szerint az uszodát leghamarabb a jövő év elején lehet újranyitni, ehhez azonban legkésőbb az októberi ülésen végleges döntésnek kell születnie, mivel a nyitáshoz kapcsolódóan számos előkészítést kell elvégezni a létesítményben. Elsősorban fontos a gépészeti rendszerek próbaüzeme, tehát a villamos-, vízgépészet-, légtechnika-, fűtési rendszerek elindítása.

Második lépésként a próbaüzem tapasztalatai, eredményei alapján el kell végezni a karbantartást és a szükséges felújításokat. Ezután felújításokkal is kell számolni, továbbá el kell végezni a tisztasági-egészségügyi festést a teljes belső területen. Fontos a vizes szerelvények, szaniterek ellenőrzése, tisztítása, szükség szerint egyes elemek cseréje. Külső felújításokra is szükség van, különösen lépcsőjavításokra, illetve a homlokzat tisztítására és festésére. Ezek mellett pedig a legfontosabb, hogy az üzemeltetőnek személyzetet is biztosítania kell az újranyitáshoz.