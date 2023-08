Az idő a nap második felére kissé borongósra fordult, de ettől természetesen nem maradt el a meghirdetett szombati program. Az ácsi tűzoltók ugyanis pár hete hatalmas habpartit hirdettek, amelyre a városban élő gyerekeket invitálták.

A szórakozási lehetőség rengeteg családot vonzott a parkba, ahol az ácsi bakancsosok jóvoltából 15 órától ugrálóvárak várták a fiatalokat. A kicsik természetesen nem fáradtak el, legfeljebb megszomjaztak, de a szervezőknek erre is volt megoldása. A kezdeményezéshez ugyanis a Piskóta Kávéház is csatlakozott, akik ingyenes limonádét kínáltak a résztvevőknek. A gyerekek emellett fagy­laltot is kaptak.