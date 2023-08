Július 29- én lezajlott a Bajnai Falunap és Főzőverseny. Mint arról Bajna Község Önkormányzatának információs oldala is beszámolt, a sokszínű programok között mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. A gyerekek kipróbálhatták magukat a Pintér István által biztosított lövészetben, részt vehettek az óvó nénik által kitalált családi versenyekben, játszhattak a Zöld Tündérek játszóházában és a népi játszóházban, kézműveskedhettek Alexa Lászlóval és Benkő Attilával, ugrálhattak a légvárban, kérésükre Gál Reni kifestette az arcukat és megtekinthették az Ákom Bákom Bábszínház előadásában Az aranyszóló pintyőke című mesét is. A Fair Play Trial Team kerékpáros bemutatója szintén színesítette a programot.

A színpadon bemutatkozott a Boróka Citeracsoport, a Csima Hagyományéltető Egyesület, a Bajnai Kick- Box Egyesület. Megtekinthettük a bicskei Mayer Néptáncműhely előadását. Szeredy Krisztina és Leblanc Győző remek hangulatot teremtettek a színpadon nosztalgia operettműsorukkal. A bulizást a Happy Ganggel, Borbély Györggyel és az RHS- sel folytathatták a szórakozni vágyók. A Taurin Cirkusz Tűzshowja mindenkit lenyűgözött.

A Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület kezdeményezésére idén retro motorok is felsorakoztak a sportpályán, majd tettek egy kört a településen is. Díjazták több kategóriában is a közel 40 felvonuló motort. A zsűrizést Lehotay Miklós a Motorosok is lehetnek angyalok jótékonysági motoros felvonulás kezdeményezője végezte.

A Főzőverseny idén is a Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület szervezésében valósult meg.

Idén 12 csapat mérettette meg magát. Sokféle finom étel készült. A verseny idei döntnöke Szepesi Szabolcs a Vinum Ister Granum Borlovagrend nagymestere volt. Az első helyet az Ördögi Ízek Angyalai csapat szerezte meg csülkös pacalukkal. A díjak átadásán részt vett Romanek Etelka, a Komárom- Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Erős Gábor országgyűlési képviselő is.

Az idei évben is Bajna Község Önkormányzata támogatva a Bajnai Kick- Box Egyesület tevékenységét, a versenyzőiknek versenyekre való kijutását a Hudoba Tamás által elkészített bolognaival és limonádéval várta a bajnai óvodás és iskolás gyermekeket.