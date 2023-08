Hiába kapott egy nyuszit ideiglenes lakótársnak Jill, a megözvegyült kenguru hölgy. Az állat csak szomorúan, mozdulatlanul ül órákig kifutójában. Gazdája, György Anita nagyon aggódott kedvencéért, ezért szeretett volna neki új társat találni. Azonban nem könnyű Magyarországon kengurut szerezni.

Több magánállatkertet is megkeresett, de sajnos egyiknek sincsen olyan hím kenguruja, amitől meg tudna válni. Így a hazánkban található két tenyésztőhöz fordult segítségért, ahol talált is 1-1 megfelelő egyedet. Azonban az Ausztrál állatok ára borsós. A családi farm nem engedhette meg magának, hogy kifizesse. Végül a Dog Plus Egyesület sietett Anita segítségére, aminek egyébként maga is a tagja. Adománygyűjtést szerveztek, hogy összegyűjtsék a pénzt Jill új társának megvásárlásához.

Végül a kezdeményezést siker koronázta: közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy 514 ezer forint jött össze, így már csak a megfelelő párt kell kiválasztani.