Az egészséges fejlődést szolgálja az étrend

Számos tévhit él az emberek fejében az iskolai közétkeztetéssel kapcsolatban. Az egeszsegvonal.gov.hu oldalon olvasható, hogy rendelet szabályozza, továbbá táplálkozási szakértők alakítottak ki nemzetközi tapasztalatokat és ajánlásokat is tettek, figyelembe véve, hogy milyen, a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló ételek alkothatják az étrendet. Ezért nemcsak azt nézik, hogy jóllaknak-e a gyermek, hanem azt is, hogy mit fogyasztanak el. Hangsúlyozzák, hogy a táplálkozási szokások alapjait gyermekkorban „rakhatjuk le”, ezért fontos, hogy az iskolában és otthon is az egészséges táplálkozásra neveljük a fiatalokat. A rossz szokásokon felnőttként ugyanis nem, vagy csak nehezen lehet változtatni.