Agrárminisztérium 1 órája

Idén is lesz szüreti ellenőrzés

Idén is folytatódik a 2019-ben megkezdett szőlőszüreti ellenőrzési program, az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján komoly piactisztító hatása van a borágazatban – tájékoztatta a Kemma.hu-t az Agrárminisztérium sajtóirodája. A hatóságok a szüret idején a szőlőültetvények mellett a szőlőt feldolgozó borászati üzemeket is külön ellenőrzik, cél 2023-ban is a szőlőtermesztők érdekeinek védelme.

A program lényege annak a korábban tapasztalt visszás gyakorlatnak a megelőzése, amely szerint a szüretelt szőlő tényleges és a felvásárlónak az átadáskor feljegyzett cukortartalma között eltérés lehet, illetve a felvásárlási okiratokon, bizonylatokon sem az átvételkor mért mustfokot, hanem annál kisebb értéket rögzítettek. Ez hátrányosan érintheti az ágazat jogszabálykövető szereplőit, hiszen e gyakorlat a borkészítéskor visszaélésekre adhat alkalmat és így negatív hatása van a szőlőárakra. Ennek megelőzése érdekében indított 2019-ben közös szüreti ellenőrzési programot a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ezen ellenőrzések eredményesnek bizonyultak, ugyanis a hatóságok azt tapasztalták, hogy hatásukra a szüreti dokumentumokban feltüntetett értékek megfeleltek a valóságnak. A hatóságok a szüret idején a szőlőültetvények mellett a szőlőt feldolgozó borászati üzemeket is külön ellenőrzik. Az idei esztendőben krízislepárlási támogatás megnyitásával is enyhíteni kívánják a piaci helyzetet. Emellett az ágazat számára biztosított kedvezmények együttesen érdemi segítséget adhatnak a borászatok részére ahhoz, hogy a szőlő árában elismerjék a termelési költségek növekedését.

