A Vértes Kapuja Rendezvényközpont adott otthont szombaton az Országos Vadásznapnak, amelyen, ahogy azt az MTI írja, dr. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, a biodiverzitás megőrzése nemcsak a veszélyeztetett fajok védelmét jelenti, hanem a magas állománylétszámú vadfajokkal történő gazdálkodást is. A biológiai sokféleség az emberi élethez ugyanis elengedhetetlen, ezeket pedig kötelességünk megőrizni a jövő generációi számára. A hivatásos vadászok időt és energiát nem sajnálva járják egész évben a vadászterületeket, szerepük nélkülözhetetlen a fenntartható és szakszerű vadgazdálkodásban.

Kiemelte azt is, hogy köszönet és hála illeti a vadásztársadalmat, amiért sikerült idejében megállítani az afrikai sertéspestist. Horvátországban azonban június végén a járvány újra terjedni kezdett. Hozzátette, az ország érdeke, hogy megakadályozzuk a sertéspestis vaddisznókkal történő behurcolását, védve ezzel a Dunántúl túlnyomó részének mentességét. A védekezés érdekében eddig is jól működött a párbeszéd és az egyeztetés kultúrája, a szaktárca továbbra is számít a vadászokra.