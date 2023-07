Polgárőrök terelték az autós forgalmat az óvoda felé, ugyanis több óra hosszára lezárták a település főutcáját. Nyomós volt az indok: a Bokodi Pikniken mutatott a község apraja-nagyja.

Szintén hagyományos mozzanat volt a vadásztársaság ökörsütése, ami az idén sem maradhatott el. Már reggel nyársra húzta Szommer Ákos és csapata a több mint 450 kilogrammos példányt, aminek húsából minden negyedik bokodi jóllakhatott. A megvásárolt falatok jótékony célt szolgáltak: az idén a Dr. Nemere Zoltán Óvodát és Bölcsődét lehetett támogatni a finom falatok kóstolásával.

Aki más ízre vágyott, lakmározhatott a főzőversenyre készült ételekből. Tizenhárom csapat indult, a megmérettetésnek pedig egyetlen feltétele volt csupán: olyan étek készüljön, amelynek összetevői között a krumplit is helyet kap. Ugyanis Bokod arról híres, hogy az országban elsőként itt termett a gumós növény.

Visszatérve a versenyre, részt vett rajta csolnoki és zsitvabesenyői csapat is, a program többi részét azonban esőfelhők árnyékolták be. Ahogy a tömeg, úgy a cseppek is gyülekeztek, és a KadarKölykök, valamint a Bazsarózsa és a szépkorúak bemutatóját követő zumbaelőadás már nem is úszta meg szárazon.