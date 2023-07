Pixie egyébként még nálam is flancosabb, mindenkit lenéz. Ő például nem szeret gyalogolni, így az egyik emberem cipelgeti egész nap, onnan fentről vet megvető pillantásokat az idegen emberekre. Akik, komolyan mondom, még be is hódolnak és gügyögnek neki.

Fantasztikus érzéke van hozzá, hogy mindenkiből hülyét és alattvalót csináljon!

Így vagyunk jelenleg. Na kedveskéim, megyek is, csak gondoltam hírt adok magamról, hogy nem tűntem el , csak elhoztam nyaralni a családomat. Üdvözlöm minden kutya és ember barátomat otthon!

ELEN PERECZPARTY, a német juhász szuka

(Az íráshoz az alapötletet Ördög István kedvenc rajzfilmje, a Gréti - Egy kutya feljegyzései adta.)