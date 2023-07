"Az egykor tájseb sikeres rekultivációját bizonyítja, hogy itt már mindennapos vendég a védett mocsári teknős vagy a szintén védett zöld levelibéka" - írták. Kiemelték, a társaság a terület megújítása során első lépésben jelentős mennyiségű illegális hulladékot szállított el, majd séta- és futóutat alakított ki, ennek mentén négy helyen kondieszközöket is kihelyeztek. Emellett megújult a focipálya, továbbá két letelepedőhely és egy esőbeálló is létesült, míg a kutyásokra is gondolva nagy területű, úgynevezett agility-eszközökkel ellátott kutyafuttatót építettek.

Az eddigi információk szerint az ismeretlen tettesek július 1-jén este az elültetett facsemeték közül csaknem harmincat megrongáltak, illetve elpusztítottak. A Pilisi Parkerdő munkatársai megpróbálják a menthető facsemetéket visszametszéssel megőrizni, az elpusztítottak helyére pedig újakat ültetnek. A társaság az ügyben feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen.