Gyertek velünk a komáromi ásatásokra - római kori fürdő is látható Ezen a nyáron is folytatódott a Stadion út mellett található római kori katonafürdő feltárása. Nem csupán a fürdő egykori termeit tekinthették meg a nyílt napra látogatók, hanem az ásatás során fellelt tárgyi emlékeket is.