Újabb feltárásokat végeznek a Komáromban talált római kori fürdő területén. A munkába dr. Bartus Dávid régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem dékánja engedett betekintést, akitől azt is megtudtuk, pénzérmeket, fürdéshez használt eszközöket és egy római katona sarujának nyomát is megtalálták már. A fürdőben hideg, meleg és langyos vizes medencék is voltak, sőt, azt is lehet tudni, hogy az építmény 101 és 105 között épült fel. A most megtalált leletek egy része a Komáromi Klapka György Múzeum új épületében kaphat majd helyet. Dr. Bartus Dávid régésztől, az Eötvös Loránd Tudományegyetem dékánjától megtudtuk, hazánk területén két legiótábor volt, az egyik Aquincum, a másik Brigetio. Mindkettőhöz tartozott fürdő is, az aquincumi Thermae Maiores már a 19. század vége óta ismert, látogatható is.

Az ásatásról - Az ásatás kemény munka, amely kézi földmunkát, lapá­tolást, csákányozást, talicskázást, finomabb bontási munkát is magába foglal, emellett része a dokumentálás, fotózás, szintezés, mérés, a leletek csomagolása. A leleteket online adatbázisba viszik fel már az ásatáson, ami megkönnyíti a későbbi feldolgozást. Minden nap hajnali ötkor kezdenek, és kora délutánig dolgoznak a területen. A tervásatás a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK Régészettudományi Intézet közös projektje, amelyet dr. Bartus Dávid mellett Számadó Emese múzeumigazgató vezet.

Tavaly is ezen a helyszínen dolgoztak Komáromban, akkor 650 négyzetmétert nyitottak meg, ennek nagy részét fel is tárták. Idén 600 négyzetméteren dolgoznak. Az egész fürdő azonban legalább hatezer négyzetméter volt a radarfelvételek alapján. Az ókori épületnyomokat egyébként talajradarral, mágneses műszerekkel, légi felvételekkel azonosítják, sokszor szinte a teljes alaprajzot lehet látni. A római kori fürdők három fő részből álltak, nincs ez másképp itt sem. Voltak hideg, meleg és langyos vizes traktusok. Tavaly egy hideg vizes részt tártak fel az északi részen. A tavalyi medence párjánál is kutatnak, megtalálták a csatornáját, amelyen a szenny­víz folyt ki, valamint a befelé folyó rész négy méter hosszú ólomcsövét, ami teljesen épen megmaradt.