Dr. Bartus Dávid ásatásvezető arról beszélt, Brigetio területén található hazánk két ókori római legiotáborának egyike, a másik pedig Aquincumban van. Utóbbi helyszínen már nagyon régóta folynak feltárások, óriási eredményekkel, de a brigetiói ásatások hőskora ezekben az években zajlik. 2017-ben a futballpálya mellett egy apszissal lezárt épületet találtak meg, amelyről azt gondolják, ott halhatott meg Valentinianus császár.

Egy ideje azonban már a legiotábor fürdőjét tárják fel, amelyet az idén is folytattak. Nagyjából már tudják, hol húzódtak a falak, merre voltak a különböző helyiségek. A római kori fürdőkben hideg, meleg és langyos vizes medencék voltak, de nem úgy kell elképzelni ezeket a létesítményeket, mint a mai strandokat. Nem a medencék voltak ugyanis a leghangsúlyosabbak, kisebbek voltak, inkább csak megmártózásra szolgáltak.

Izgalmas leleteket rejtett a föld - A nyílt nap keretében talajradart, geodéziai mérőműszert, tradicionális szintezőt és egyéb kellékeket is kipróbálhattak a látogatók. A szervezők mini-tablókiállítással is készültek, ahol az ásatások képes történetével ismerkedhettek meg a résztvevők. Egy sátorban a szezon legizgalmasabb leleteit mutatták be a régészhallgatók. Felleltek érméket, csontokat, üveg karperecet, fibulákat, hajtűket, egy sisak arclemezét, valamint egy strigilist, amely eszközzel a bőrről el lehetett távolítani a szennyeződéseket, az olajat.

Nagy terek jellemezték a fürdőket, ahol az emberek össze tudtak gyűlni, közösségi eseményeket tartottak. A közfürdőkben orvosok rendeltek, ételt, italt szolgáltak fel a vendégeknek, valamint testgyakorlatokat is végeztek. A legiotáborban már négy medencét feltártak, de a régészek szerint sokkal izgalmasabbak azok az óriási terek, amelyek körbeveszik ezeket, egy részük padlófűtéssel is ellátott. Érdekesség az is, hogy az egyik medencéből a szennyvizet kivezető ólom vízvezetékcső is több mint 3 méter hosszan, épségben megmaradt.