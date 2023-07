Egy aloldalt is indítottak, ahol elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat is közzétesznek, egyúttal élnek a közösségi média nyújtotta lehetőségekkel is és számos interjút is készítettek a témában. A vasúti átjárók mentén vármegyénk számtalan pontján – köztük Dorogon, a 10-es úti kereszteződésnél is találkozhatunk a kampányról szóló óriásplakáttal. A MÁV már tavaly nyáron is rendezett vasútbiztonsági kitelepüléseket – köztük Vértesszőlősre is ellátogattak – melyekkel az átjárók közelében sétáló családokat, de a tilos jelzésnél várakozó autósokat is megcélozták. Az idei nyári szünetben a Balaton környékére fókuszálnak.