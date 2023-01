A rongálók minden évben megannyi feladatot rónak az állami vasúttársaságra. Hazánkban tavaly a MÁV hálózatán például több mint negyven esetben történt kábellopás, ezek közül januárban és októberben mutat magasabb számokat a statisztika. Az elkövetők cselekményükkel vonatkimaradásokat és jelentős késéseket okoznak, nem véletlen, hogy fokozottan ellenőrzik a gyakrabban érintett szakaszokat.

A kommunikációs igazgatóságtól megtudtuk azt is, hogy a szándékos cselekmények között jellemző a vasúti berendezések rongálása és a vonatdobálás is, valamint idegen anyag elhelyezése a vágányokon. Utóbbi azért veszélyes, mert a tárgyak adott esetben a szerelvények kisiklásához is vezethetnek.

– Komárom-Esztergom vármegyében 2022-ben egy sorompó csapórúdját, három jegykiadó automatát, egy esetben pedig a jegyvizsgáló jegy­ellenőrző gépét rongálták meg szándékosan – közölték.

Kampány

A tavalyi év a vasúti átjárós balesetek tekintetében az esetszámok drámai emelkedésével indult a 2021 évihez képest, de ez a tendencia az év második felére lelassult. 2022 áprilisában, Érj haza biztonságban! címmel indítottak országos baleset-megelőző kampányt, a figyelemfelkeltés, a morál javítása érdekében irányították rá a lakosság figyelmét a problémára. Azóta működtetik a www.mav.hu/erjhaza oldalt is, ahol elrettentő baleseti fotókat, magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, továbbá a témában készült saját videókat mutatnak be.

A társaság arról is beszámolt, hogy a közlekedők miatt országszerte 885 alkalommal keletkezett kár a kereszteződéseket biztosító sorompókban, vármegyénkben 65 ilyen esetet rögzítettek. A gépjárművezetők szabálytalansága és a KRESZ előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt a MÁV vonalain 2022-ben összesen 90 baleset történt vasúti átjárókban, amiből 16 volt halálos, 34 áldozattal. A tragédiával végződő esetek száma döbbenetes, kétszeres növekedést mutat a korábbi évhez képest, nem véletlen, hogy a MÁV év végi kampányzáró videójában épp erre hívja fel a figyelmet.

A 34 elhunyt közül 19-en – köztük több gyermek is – utasként estek áldozatul a sofőrök figyelmetlenségének. Emellett 9 balesetben 39-en súlyos sérülést szenvedtek, közülük 2-en vasutasok, 22-en pedig utasok voltak.

13 esetben az érintettek könnyű sérülésekkel megúszták, 52 baleset anyagi kárral végződött. Érdekességként közölték, hogy ezzel szemben két éve 86 balesetből 16 volt halálos, 17 áldozattal, 14 ember sérült meg súlyosan, 15-en könnyen, és „csak” 41 baleset járt anyagi következményekkel.