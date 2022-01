A vasúttársaság azt is közölte, hogy Magyarországon évente nyolcszáz-kilencszáz darab félsorompó rúdját törik le a figyelmetlen járművezetők, megyénkben tavaly huszonnégy ilyen jellegű rongálást történt. A vasúti átjárókban bekövetkező baleseteket jellemzően a KRESZ szabályainak figyelmen kívül hagyása, illetve a sofőrök figyelmetlensége.

Előfordul, hogy a járművezetők olykor nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt, vagy forgalmi okok miatt ott ragadnak a síneken, ami egyébként is tilos és életveszélyes helyzetet is teremthet. Továbbá a közleményben említést tettek a „még átérek” gondolkodásmódról, amikor is hiába jelez tilosat a fénysorompó, a sofőrök vagy rágyorsítanak, hogy még időben átérjenek, vagy egyszerűen kikerülik az éppen záródó sorompórudat.

Mi is beszámoltunk a megyében történt sorompós balesetekről.

Tavaly január 11-én felborult és fénysorompót tarolt le egy autó Neszmélynél.

Március 12-én letörte a környei sorompót egy teherautósofőr, majd elhajtott a helyszínről.

Április 10-én kidöntötte a vasúti fénysorompót egy ittas csolnoki sofőr Esztergomban.

Május 4-én rommá tört a Csépnél vonattal ütköző autó. Ketten megsérültek.

Május 24-én letarolta a neszmélyi vasúti átjárót az autós, ketten megsérültek.

Szeptember 24-én leszakította a sorompót Ács közelében a teherautós, majd elhajtott.

Figyelmetlenek a gyalogosok is - A kommunikációs igazgatóság tájékoztatása szerint nemcsak az autók, buszok és tehergépjárművek, hanem a kerékpárosok és gyalogosok is veszélyben lehetnek akkor, ha körültekintés nélkül haladnak át a kereszteződésen. Az ő esetükben sokszor az okozza a bajt, hogy a járókelők, biciklizők fülhallgatóval közlekednek, kapucnit viselnek – emiatt nem látják a közeledő vonatot – vagy éppen mobiltelefonoznak a síneken való áthaladás közben. Mivel a vonatok több száz métert tesznek meg fékezéskor, így a mozdonyvezetőnek az átjárónál szinte semmi esélye nincs arra, hogy elkerülje a balesetet. A MÁV 2018 óta a rendőrséggel közösen baleset-megelőzési jelleggel ellenőrzéseket végez az átjárókban.