Az intézmény vezetője többek között arról is mesél, hogy milyen programokkal készülnek, valamint elárulta azt is, hogy környezetbarát intézményként működnek tovább, megújult az információs rendszerük és új weblap is várja a látogatókat.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!