Mint arról a Ripost.hu is beszámolt, kullancsdömpingre figyelmeztet idén a Magyar Kullancsszövetség: a szakemberek szerint az enyhe tél és a csapadékos tavasznak köszönhetően ebben az szezonban elárasztják majd a vérszívók hazánkat. A szakemberek kullancsgyűjtést végeztek, és döbbenten megállapították, hogy nem csak az erdőkben, mezőkön található rengeteg vérszívó, hanem a városokban is. Ez sajnálatosan a különféle fertőzések, első sorban a Lyme-borreliosis fertőzöttek számának növekedését is magával hozhatja azok körében, akik zöldövezetben töltik szabadidejüket, vagy végzik a munkájukat – figyelmeztetnek.

Orvos is alátámasztotta az adatokat

Ezt dr. Bense Tamás családorvos is megerősítette a Metropolnak, elmondása szerint idén az eddigi évekhez képest összességében 30%-kal megnőtt a kullancs miatt kezelt betegeinek száma.

– Egész biztos, hogy a komolyabb fagyok elmaradása a kullancsoknak a túlélését egyértelműen növelte. Idén a tavalyihoz képest jóval korábban, márciusban is volt kullancscsípéses betegem – kezdte a Metropolnak Bense, aki arról is beszélt, hogy többségében kisgyerekek kullancsos panaszaival keresik fel.

A kertünkben is ott vannak

A szakorvos arra is felhívta a figyelmet, érdemes figyelmesen körbe nézni magunkat kertészkedés után is, vagy akár egy városi sétát követően, mert már szinte bárhol fellelhetőek, nemcsak az erdőkben.

– Most már nem csak a fáról, fentről ugrik le, hanem gyakorlatilag alulról, fentről, oldalról, mindenhonnan támadnak. Gyakran előfordul például, hogy kisfiúknál a lábukon fölkúszik és az ágyékukban fordul elő a kullancscsípés – mondta Bense.

Mi magunk is kiszedhejtük!

A szakorvos arról is beszélt, hogy mi a teendő, ha kullancsot találunk a testünkben.

– Minél hamarabb el kell távolítani, a kullancsot. Benzin olajat felcseppenteni, nem működik, mert ugye, ha kínzom az állatot, nem kap levegőt, akkor a potrohából nagyon-nagyon könnyen présel ki vért vagy testnedvet, és ez okozza a fertőzést. A lehető legjobb megoldás az, ha egy hegyes csipesszel a kullancsot a nyakánál elkapjuk, és így kihúzzuk. Ha véletlenül beszakad a feje, nem lesz belőle semmi különösebb katasztrófa, az egy-két napon belül saját magától ki fog esni – mondta az orvos, aki hangsúlyozta, hogy abban az esetben azonban azonnal forduljunk orvoshoz, ha bepirosodik a kullancscsípés helye és növekvő átmérőjű gyűrű alakul ki körülötte.