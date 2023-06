Erneszt az eltelt hetekben sokat beszélgetett az idős hölggyel, akiről az is kiderült, hogy valószínűleg Gyöngyösről származik, és a rokonai már mind meghaltak. Korábbi albérletéből bútorokkal, és bőröndökkel került az utcára, azonban azokból mára semmi sem maradt. Hogy hol lehetnek, senki sem tudja, Magdi néni szerint utolsó két bőröndjét a feje alól lopták el, az iratai is abban voltak.

A Heol.hu információi szerint még az aranyfogát is ellopták. Ernest a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az idős nő többször is élt másokkal közösen. Azonban rendszeresen kihasználták.

– Volt, hogy többször is elkérték tőle a bérleti díjat egy hónapban, amit végül már nem tudott fizetni, így került utcára. De arra is többször volt példa, hogy az egész rezsit vele fizetették ki, pedig többen laktak együtt. Idős, egyedülálló nőként ki volt szolgáltatva másoknak, amit ki is használtak sajnos. Így teljesen megértem, hogy már nem tud megbízni senkiben. És nem akar másokkal közösen sem élni a korábbiak miatt. Azonban az elmúlt hetek után úgy gondoltam, hogy segítettünk neki annyit, hogy bennünk már megbízzon – fogalmazott a néniért aggódó Ernest.

– Azt hittem, ha találunk neki olyan szállást, ami szerintünk jó neki, akkor elfogadja. A szlovák szociális otthonban külön apartmanja lett volna, nem kellene senkivel sem osztoznia a szobáján. de még a sátrát is vihetné magával. Azonban ez sem kell neki. Megértem az évtizedek alatt kialakult félelmét, de ha nem engedi, hogy segítsünk, nem tehetünk semmit – mondta szomorúan Ernest, aki egy szociális gondozó ismerősével is beszélgetett a néni állapotáról.

A szakember szerint a néni elméje már nem teljesen tiszta. Nem mindig tudja a valós dolgokat megkülönböztetni a képzelgéseitől. Rendszeres ápolásra és felügyeletre lenne szüksége. Erőszakkal azonban nem dönthet senki a sorsa felől.