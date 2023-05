Ernest elárulta, hogy Magdi néni nagyon nehezen kezdett el megbízni benne, mert sokan kisemmizték, becsapták már az élete során. A fiatal férfi azonban lassan kivívta a néni bizalmát: új személyi igazolványt és bankkártyákat csináltatott neki, megkereste a háziorvosát. Ismerőseivel rendszeresen visznek neki meleg ételt, üdítőt, bármit, amit kér vagy megkíván. Azonban a néni lakhatását még nem sikerült megoldaniuk.

– Magdi néni először ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar oldalon lakjon egy kis külön lakásban. Elmondása szerint többször elvették a pénzét, kisemmizték, becsapták, így fél bárkivel is közösködni. Öregek otthonáról hallani sem akart. Azonban, ahogy telnek a napok, el kellett fogadnia, hogy szűkösek a lehetőségek. Amit találtunk szállást, nem tudná megfizetni. Érkezett felajánlás az ország több településéről is, de Komárom környékéről semmi. A néni azonban nem akar elköltözni. Itt élte le az életét, ehhez a környezethez ragaszkodik, amit teljesen megértek. És mi is szeretnénk rendszeresen látogatni később is – magyarázta Ernest, akinek sikerült meggyőznie Magdi nénit, hogy Komáromon kívül is keresgéljenek szállást.