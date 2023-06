– Bevallom, elsírtam magamat. Én azt hittem, hogy happy end lesz a történet vége, hiszen már sikerült elintézni a személyi igazolványt, a bankkártyákat és a biztosítást, már csak az állandó szállást kellett megoldani. Volt egy tatabányai fiatal pár, akik felajánlottak egy ingyenes szállást egy családi házban, de egy nyugdíjas is magához vette volna Magdi nénit. Ők oda is mentek hozzá, beszélgettek vele, én is próbáltam felvázolni neki a lehetőségeket, de nem volt jó semmi – sorolta szomorúan a fiatalember.

– A szlovák szociális otthonban is készségesen fogadták volna Magdi nénit, ott egy saját különálló kis lakrésze lehetne. Csak az előírt orvosi vizsgálatokra kellett volna eljönnie velünk. Meg is beszéltük, hogy jövünk érte és elvisszük, de végül nem akarta. Közel lakott volna hozzám, így megígértem, hogy akár naponta is meglátogatom, és felelőséget is vállaltam volna érte. De nem akart odamenni – mesélte szomorúan Ernest, akinek nagyon rosszul estek Magdi néni szavai.