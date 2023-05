Komáromiak és észak-komáromiak fogtak össze, hogy segítsenek a 84 éves Magdi néninek. A Facebookra került ki a napokban egy bejegyzés arról, hogy az idős néni egy egyszerű, kis sátorban él az egyik komáromi nagyáruházhoz tartozó parkolóban. Kovács Magdolnának elkezdték keresni a családját. A bejegyzés futótűzként terjedt, és már érkezett is a segítség.

Nagy Ernest Szlovákiában, az Észak-Komáromtól 30 kilométerre lévő Tanyban lakik. Ő sietett elsőnek a néni segítségére. Kiderült, hogy az idős hölgynek már több hete a parkoló az otthona, ami sokáig senkinek sem tűnt fel.

Sokan elmentek mellette, míg végül valaki tényleg segíteni próbál

Forrás: beküldött

Magdi néni 84 évesen most is a magyar komáromi Tesco parkolójában él. Története, kicsit zavaros, de elmesélte, hogy kettős állampolgár, és minden iratát elveszítette, egy cetli papírja sincs arról ki is ő. A nyugdíját februártól nem tudja felvenni, mivel nem adják neki oda okmányok hiányában.

Magdi néni úgy mesélte, hogy 2013-tól élt Észak-Komáromban, ahonnan átköltözött egy idős nénit gondozni a határ túlsó oldalára, Magyarországra, Komáromba. A parkolóban csak pár hete él. Két hete van sátra, addig egy kis székén aludt ülve.

Próbálunk mindent megtenni, hogy iratokhoz jusson, és rendeződjön a sorsa

– mondta Ernest, aki szerdán viszi Magdi nénit Szlovákiába, iratokat intézni neki, hogy azzal már felvehesse a nyugdíját.

Legalábbis megpróbálunk elmenni. A határt ugyanis ideiglenesen lezárták, és kérdéses, hogy iratok nélkül átmehet-e a néni

– veti fel a problémát Ernest, aki közben szállást is szervezett Magdi néninek, de most minden azon múlik, hogy sikerül-e eljutniuk személyit csináltatni.

Amíg nem volt sátra, Magdi néni ezen a kis széken aludt

Forrás: beküldött

– A komáromi Tesco igazgatója engedélyezte, hogy Magdi néni ott lehessen a parkolóban, és folyamatosan ételhez jusson. Közben sikerült kiderítenem, hogy a néni szlovákiai Nagymácsédi lakhellyel rendelkezik, igaz, csak hajléktalanként, pontos cím nélkül. Még nagyon sok mindent kell intéznünk. Azt sem tudjuk, hogy van-e társadalombiztosítása. Ráadásul Szlovákiában több társadalombiztosító is van, szóval nyomozni kell. Megnézünk egy öregek otthonát egy közeli faluban is, hátha találunk neki helyet. Persze, csak ha Magdi néninek is tetszik – sorolta a feladatokat Ernest, aki nem érti, hogyhogy nem segített Magdi néninek senki az elmúlt hetek alatt.

– Az eredeti posztot, amit én is láttam a Facebookon, 40 ezren osztották meg. Ez alapján mentünk a parkolóba, és kerestük meg a nénit. Szomorú tapasztalat ez, hogy pár ember lerendezi egy megosztással a segítségnyújtást, páran azért visznek egy kis ennivalót, egy üdítőt, de ettől még nem oldódik meg a fő probléma, hogy iratok nélkül az utcán él egy 84 éves néni. Mi már több családon segítettünk, adományt gyűjtöttünk, így nem is volt kérdéses, hogy most is azonnal megyünk – mondta Ernest, aki egyébként autókkal foglalkozik, amikor éppen nem idős néniken segít.