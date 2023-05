A Kemma.hu a Tankcsapda tagjaitól megtudta azt is, hogy nem ismeretlen számukra Komárom és a Monostori erőd, ugyanis 2008-ban a Köszönet doktor című klipjüket is a műemlék falai között forgatták. Lukács Laci arról is beszélt, a debreceni focicsapat nagy szurkolója, és bízik abban, hogy hosszú idő után újra érmet szerezhet a Loki. Az együttes tagjaival, Lukács Lacival, Fejes Tamással és Sidivel készített interjút később közöljük.