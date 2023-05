A Jókai liget programjain az ismert együttesek mellett rendszerint itt kapnak bemutatkozási lehetőséget a város amatőr csoportjai is. Szombaton sokan voltak kíváncsiak Tolvai Reni és a Hooligans koncertjére, és este a helyi Elektron Band együttes is megénekeltette és megtáncoltatta a szép számú közönséget. Sok hazai és külföldi sláger hangzott el az éjfélig tartó bulin, nem maradhatott ki a sorból a napjainkban ismét mindent elsöprő Korda György-dal, a Reptér sem.

Vasárnap sem unatkoztak egy percig sem a Jókai ligetbe látogatók. A színpadi programok mellett kézműves foglalkozás, ugrálóvár és egyéb szórakozási lehetőségek várták a résztvevőket.

A Miénk a színpad program keretében a két Komárom különféle egyesületeinek, intézményeinek csoportjai mutatkoztak be. Az eseményen többek között a KVSE fitkides gyerekek is színpadra léptek. Suhajda Flóra vezetőedző elmondta, örülnek ennek a lehetőségnek, hiszen a versenyekre is jó gyakorlási lehetőséget biztosít ez a fellépés, illetve a szülők is boldogok, hogy láthatják fellépni gyermekeiket.