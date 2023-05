Az Esztergom Classic a honlapján jelentette be a hírt: visszatér az autósportba az egykori versenyző, Petró Lajos. A versenyre Huberth István hívta meg, amit nagy örömmel fogadott Petró.

Nagyon megtisztelő, hogy meghívást kaptam az Esztergom Classicra, köszönöm a rendezőknek

– fogalmazott Petró Lajost, aki a pályafutását 1969-ben kezdte, amikor egy szintén legendás navigátor és versenyautó-építő Bereczky Ákos kereste meg, hogy vett 30 ezer forintért egy Fiat 600-ast és álljanak rajthoz vele. Aztán 1969 és 1980 között főként egy Volkswagen Bogárral versenyzett a magyar bajnokságban. Miután visszavonult, több neves szakosztály edzője volt.

Petró Lajos, bár az I. Esztergom Rallyn nem indult, mégis van kötődik a versenyhez, hiszen az akkori N csoportos győztes, Huberth István az egyik növendéke volt, aki egyébként a mai napig nagy tisztelettel emlékszik régi edzőjére.

Akkor még úgy volt, hogy egy-két évet kellett menni túrában, ez volt a másodosztály, utána lehetett felmenni rallyba. A Bogárban bukócső volt, illetve négypontos bekötőhevedert kellett bele szerelni. Mi akkor így hívtuk a biztonsági övet. Ezt leszámítva teljesen utcai volt. Ezzel jártam hétköznap utcán, ezzel tréningeztem és ezzel is versenyeztem

– olvasható Petró Lajos visszaemlékezése az Esztergom Classic a honlapján.

Mint mondta, a Bogár az 1600-as kategóriában induló Polski Fiatokkal, Zsigulikkal szemben nem volt a legütőképesebb, ám annál megbízhatóbb autónak számított.

Minden versenyen célba értem vele, és mivel akkoriban a mezőny jelentős része kihullott, általában az első ötben végeztem

–fogalmazott Petró Lajos, akinek versenyzői pályafutása pont akkor ért véget, amikor a Bogárba egy komoly fejlesztés került.

– 1980-ban készítettem az első olyan autómat, amire azt gondoltam, hogy ez most nagyon ütőképes lesz. Komoly, szárazkarteres motort sikerült összehozni a Bogárba, aminek az volt a lényege, hogy külön tartájban volt az olaj, onnan juttatta egy pumpa a motorba. Azt gondoltam, hogy ezzel az új fejlesztéssel most mindenkit megverek. Az első verseny azonban nagyon durva talajon zajlott, emberfej nagyságú köveken mentünk és kiszakadt a hátsó futóművem. Ez volt az első eset, hogy kiestem a Bogárral. Utána abba is hagytam a versenyzést – idézte fel a verseny oldalán Petró, aki 44 év után egy utcai Porsche 911S-sel áll az Esztergom Classic rajtjához a Cruise kategóriában.