– Lesz elegendő tojás húsvétra – válaszolt kérdésünkre Németh László, aki nyolc éve árulja termékeit a vásárcsarnokban, feleségével együtt. A tojások Bokodról jönnek, több mint 3 ezer tojó gondoskodik a folyamatos utánpótlásról. Emellett csaknem 200 Blancát is tartanak, fehér tyúkokat.

– Leginkább a nagy tojásokat keresik. Áruk méretük szerint változik, 65-100 forintért adjuk darabját. Kelendőek a fehér színűek, azokból lesz igazán szép festett tojás az ünnepekre – mondta az árus, aki szokott érdeklődni a későbbi felhasználásról és az elégedettségről is.

– Nagyon szép a sárgája – vette át a szót Brányi Edit, aki mindennapos vásárló náluk. – Nem mindennapi, hogy a tojás aranyszínűre festi a piskótát. Itt viszont az! – mondta a vásárló és elégedetten távozott.

Az öreg piaci standnál délidőben is nagy volt a forgalom, mindez jól látszik a pangó készleten is. Minden elfogyott, már csak "M"-es méretűeket árulnak, szemben a teljes választékkal. Az eladó szerint a tojásfestés hagyományát vesztette, a legtöbben kész süteményeket vásárolnak, de húsvét előtt a csokitojások is nagyon kelendőek. Azt mondja, megváltoztak a fogyasztói szokások: még néhány évvel ezelőtt évente két alkalommal (karácsony és húsvét) voltak kiugróak az eladási számok, ma már inkább egyenletes keresletről beszélnek a tojásárusok.

Bár ők nem tojást, hanem zöldséget árulnak, de Faluvégi Jánoséknál sem áll meg az élet. Széles Gábor eladó szerint jár egy kis körítés a húsvéti sonka, a csülök és a főtt tojás mellé. Sok család viszi az újhagymát, a paradicsomot és a paprikát. Szépen fogy a narancs, a mandarin és a saláta is, ami a húsvéti tálak díszítőeleme. Sőt, új áru is színesíti a kiállított portékákat. Brokkoli, paradicsom és gomba. Plüssből...