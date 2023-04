A Kemma.hu is beszámolt korábban arról, hogy szülővárosában is elismerték már Kemecsi munkásságát. Most arról is beszélt, hogy számára mit jelentett a tavaly kapott tatai elismerés.

− Nem lehet egy kalap alá venni a két kitüntetést. Nyilván fantasztikus elismerés, amikor egy állami kitüntetést kap az ember. Nekem volt erre korábban is alkalmam, a lovagkeresztet kaptam meg hat évvel ezelőtt. Ez egy nagyon jó és pozitív elismerés, mert rajtam keresztül elismerik azt az intézményt is, aminek a felelőse vagyok. De megmondom, hogy számomra egészen más kategóriát jelentett és hatalmas meglepetést, amikor szülővárosomban, Tatán ismerték el a működésemet − magyarázta a néprajzkutató, aki tudta, hogy kap valamilyen tatai díjat, de hogy az a város legnagyobb elismerése, a Zsigmond Király díj, arra nem is számított.

− Akik ismernek, azok nehezen hiszik el nekem, hogy alig bírtam utána megszólalni − mosolygott az író, ezzel arra utalva, hogy ismerősei körében híres arról, hogy szinte bármiről, és bármilyen témában akár órákat is tud mesélni. Bár szerényen megjegyezte, hogy ez részben a vele született nagyon jó kommunikációs képességének köszönhető.

Elárulta azt is, hogy nagyon sokan inspirálták gyerekként. Kiemelte édesanyját, és a családját, akik mindig mögötte álltak és támogatták törekvéseit.

− Osztályfőnököm, Körmendi Gézáné, Iza néni volt, aki felismerte már az általános iskolában is, hogy az átlagosnál jobban érdeklődőm a történelem iránt. Ő segített kapcsolatot kialakítani a neves tatai helytörténésszel, Körmendi Gézával, akitől évtizedekig nagyon sokat tanultam, bár engem közvetlenül nem tanított. Igazából a pályaválasztásomtól kezdve ő formált. De az egyetemen is világszínvonalat képviselő anáraim voltak. És azóta is vannak olyan egykori tanáraim, akik akadémikussá váltak, a legnagyobb színvonalon művelik a tudományt. És a velük való, most már azt mondom, hogy közös munka is nagyon inspiráló volt. De lehetőségem volt több külföldi tanulmányutat is tenni és megismerni más kutatók szakmai munkásságát − emelte ki a fontosabb személyeket az életéből.