Tavaly év végén került ki a nyomdából dr. Kemecsi Lajos új könyve, a Hétköznapok Hagyatéka. A Tatai néprajzi tanulmányok alcímű kötet az ELTE BTK Néprajzi Intézete és a Néprajzi Múzeum együttműködésében jelent meg.

A 361 oldalas munkát március 17-én pénteken délután mutatták be a tatai városháza dísztermében. Az eseményen a szerző elmondta, hogy a kötetben olvasható kutatási eredmények a tatai Kuny Domokos Múzeumban végzett 10 évnyi munkájához kapcsolódnak.

Szülővárosomként tekintek a településre. Azok a kutatások, amikre a későbbi szakmai munkám épült, mind Tatához és a környékhez kapcsolódnak

– árulta el a néprajzkutató, akinek rendkívül sokat jelentett a tatai indulás, az, hogy a tatai múzeum komplex gyűjteményeit megismerhette.

– A szubjektivitás hangját valamilyen formában korlátoznia kell a szaktudományi szempontok miatt a szerzőknek. Viszont olyan ösztönzést ad a kutatásokhoz, azokhoz a forrást feltáró tevékenységekhez, amelyekben pluszt jelent a helyi kötődés – magyarázta a szakember, aki a kötetről is beszélt.

Március 15-én vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét pár nappal később pedig Tatán tartotta legújabb könyvének bemutatóját

Fotós: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

– A megírás ötletével az ELTE tanszékének kollégái kerestek meg. Tudván, hogy olyan sokféle kutatási iránya volt az én tatai működésemnek, ami szerintük jól hasznosítható. Hiszen ebben a kötetben is a helytörténet klasszikus irányai mellett megjelennek tárgytörténeti, tipológiai elemzések, hagyományos kézműves iparral kapcsolatos eredmények. Megjelennek olyan életmód- és történeti forrást feltáró kutatások is, mint a hagyatéki leltár, ami a tatai és tóvárosi viszonylatban olyan gazdag, az országban is kiemelkedő adatbázisra épül – árulta el Kemecsi.

Tata büszke rá A bemutatón beszédet mondott Michl József polgármester, aki először is gratulált a szerzőnek a napokban átvett tisztikereszthez, majd megköszönte az írónak, hogy ismét hírét viszi Tatának nemcsak az országban, hanem a határokon túlra is. – A könyv rajtunk kívül született. És ennél nagyobb öröm, hogy van egy tatai kutató, tudós ember, akinek a normál munkájában is mindig ott vagyunk a tudatában, a mindennapjaiban. És akkor, amikor valamilyen újabb szakmai művet készít elsőként Tatához, a tatai kutatásához, munkájához nyúl – mondta a polgármester.

Schmidtmayer-Busa Mónika, a Kuny Domokos Múzeum néprajzos munkatársa elmondta, hogy a kötetben többek között megtalálhatóak a tatai néprajzi gyűjteménnyel kapcsolatos tanulmányok, a tatai fazekassággal és a hagyatéki leltárokkal kapcsolatos történeti néprajzi vizsgálatok, valamint a hagyományos tatai járműkultúrára vonatkozó többéves néprajzi terepmunkrára épülő kutatás eredményei.

– A kötet két jól elkülöníthető részre osztható. Az egyik intézménytörténetről, a tatai múzeum főleg néprajzos munkáiról szól. A másik része pedig azt mutatja be, hogy milyen feldolgozási módjai vannak egy néprajzi hagyatéknak, milyen érdekességei vannak egy ilyen anyagnak – összegezte dióhéjban a könyvet a szakember.