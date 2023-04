Kiállítanak továbbá egy Landauer hintót is, melyek a 18-19. században nagy példányszámban közlekedtek az utakon. Akkoriban az elegáns, luxusigényeket kielégítő járművel hosszabb távot is meg lehetett tenni, belsejének anyagborítása pedig jól szimbolizálta a tulajdonos anyagi helyzetét is.

Újításként idén repülőgép modellekkel is találkozhatunk, így egy Katana 540-es (1100KW, 1200mm fesztávolság és hossz), egy L3A Leo (15 cm3 robbanómotor, 1880mm fesztávolság és hossz), egy Csupaszárny (1200 mm fesztávolság) és egy Cesna Hydroplan modell (1200 mm fesztávolság 1050kw motor) is látható lesz a helyszínen.

A közlemény szerint a kiállítás mellett kísérőprogramok is lesznek. A gyerekek Tóbiás és Balambér közlekedési pályán próbálhatják ki magukat, míg a nagyobbak ügyességi feladatban mérhetik fel fizikai képességeiket. A családi fesztiválon fellép többek között Hauber Zsolt X Bonanza Banzai, PASO és Peter Sramek is. A hivatalos megnyitót április 29-én, szombaton 10 órakor tartják, a hétvégén 10-20 óra között látogatható az Akkor és Most Jármű Expo.

A kétnapos majálist idén is egy látványos esti lampionos hajós felvonulással zárul a Kis-Dunán, a járműveket a Szent Erzsébet híd és a Kossuth híd között lehet megtekinteni, illetve megörökíteni. A program az elmúlt évek alatt egy igazi hajós kavalkáddá nőtte ki magát és ahogy a korábbi években, úgy most is ötletes, kreatív járművekkel találkozhatunk. Érdekesség, hogy a program alatt DJ Dominique az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola előtti teraszról szórakoztatja majd a közönséget.