1.) Old-timer és kishajók az esztergomi expón

Megannyi kuriózumnak számító járgány mellett luxushintót, sőt még egy világháborús harci járművet is megtekinthetünk április 29-30-án az esztergomi Prímás-szigeten az Akkor és Most Jármű Expo-n. A rendezvényen koncertek és a hagyományos, Kis-Dunán szervezett lampionos felvonulás is helyet kap. Fellép majd többek közt a Pannonia Allstar Ska Orchestra illetve DJ Dominique is.

2.) 45 éves a Bányász Dalkör

Színvonalas rendezvénnyel ünnepli közel fél évszázados fennállását a tatabányai Bányász Dalkör a Bányász Művelődési Otthonban.